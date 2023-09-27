Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor

Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de "dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon festivali" olan TEKNOFEST'te gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TEKNOFEST İzmir, kapılarını açtı

Her genci ülkenin tarihine, kültürüne ve geleceğine katkıda bulunan birer yıldız olarak gördüğünü anlatan Bayraktar, "Sizleri burada görmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda tarihimizdeki kritik önemiyle de özeldir. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı yerdir. Bu vesileyle bağımsızlık savaşımızı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki değişimi ve devinimi yüksek teknolojinin sürüklediğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Girişim ekosisteminin maalesef işe başlarken ilk cümlesi, 'insanlığın faydası' değil de daha çok kazanmaktır. İnsanoğlu yüksek teknolojinin hızlı ve kuralsız deviniminin sosyal etkilerine yetişmekte zorlanıyor. Kovid salgınında dünyanın temel düzeyde teknolojiye sahip solunum cihazı üretmekte ne kadar yetersiz kaldığını hepimiz gördük. O süreçte dünya bu basit ama ölümcül yetersizliği uzun süre sorguladı."

Bayraktar, bu konudaki tartışmaların uzun süre devam ettiğini belirterek, "Bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin iyilik, adalet ve merhametiyle harmanlayarak insanlığa nefes olabilmek için çaba gösterdik." diye konuştu.

Geliştirilen solunum cihazlarıyla halklara, mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, insanlık için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Bayraktar, bilginin sınırlarını genişletmenin yaşamın derinliklerini anlamaya yardımcı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"TEKNOFEST dev bir dip dalgası olarak geliyor, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz inşallah tüm dünyaya nam salmış SİHA'larımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak."

Milli teknoloji ile dünyaya örnek olduklarını aktaran Bayraktar, "Türkiye araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Gençlerimiz sanayiyi yüksek teknolojiyle, yapay zekayla harmanlayarak yeni alanlar oluşturuyor. İşte bu yeni alanlara, değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz." dedi.