Selçuk Bayraktar paylaştı: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli Milli bir hava aracı TB2 İHA ile ilgili bir video paylaşımında bulundu. Bayraktar paylaşımında, "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" ifadelerini kullandı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek, bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirerek bunun Milli Havacılık tarihimizin yeni bir rekoru olduğunu aktardı.
Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020
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S abırla
A şkla
A zimle
T ürkiye için..
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Göklerde görevde...
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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..
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Semalarımızda Hür ve Özgür...
⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️�������� pic.twitter.com/o2rVs55F2h
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