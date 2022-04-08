Türk SİHA'ları dünyanın gündeminde

Barış Pınarı harekatı, Azerbaycan ve şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı... CNN International, dünya basınında adından oldukça söz ettiren Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi.

"İNSANLAR HAYATLARINI KAYBEDERKEN TEKNOLOJİYLE ÖNE ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

Yapılan röportajda isim olarak öne çıkmak istemediklerini ifade eden BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar yasadışı işgale karşı direniyor ve anavatanlarını savunuyor.

Ukrayna'nın cesur insanları ve liderliği bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var.

Yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var ama insan hayatı risk altındayken çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

2 SAAT İÇERİSİNDE 200 BİNDEN FAZLA İZLENDİ

Ukraynalıların direnişinde Bayraktar TB2'lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor." açıklamasın yaptı.

Bugün CNN International'ın YouTube hesabından yayınlanan röportaj, 2 saat içerisinde 200 binden fazla izlendi.