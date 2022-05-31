VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına istenen ceza belli oldu
Selçuk Bayraktar açıkladı: Yeni hedef taksi dron
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
Artvin'de iki noktada heyelan: Sürücüler tünelde mahsur kaldı
Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı 'SAHA Girişim'
"Baya güzel işler yapmışız"
Terör örgütü panikte! Batı'yı DEAŞ'la tehdit ettiler
Türkiye'den müthiş hamle!
Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge tamamlandı
O vekillere Süleyman Soylu şoku
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini anlattı
Türksat 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 21,9 büyüdü
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun galibi solcu aday Petro oldu
LGS'ye günler kala öğrencilere 'Teknoloji ve internet kullanımını azaltın' uyarısı
Assange'nin katliamlarını ortaya çıkardığı ABD'ye karşı 12 yıllık mücadelesi
31 Mayıs 2022 Salı 20:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 20:00:00

Selçuk Bayraktar açıkladı: Yeni hedef taksi dron

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Uzun vadedeki hedeflerinin uçan taksi dronlar olduğunu açıklayan BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, bunun şehir içi ulaşımda bir devrim olacağını söyledi.

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep görüyor.

TB2 ve Akıncı'yı tasarlayan BAYKAR Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu.

Türk insansız hava araçlarına gösterilen talebe dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle tüm dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.

"UZUN VADEDEKİ HEDEFİMİZ TAKSİ DRONLAR"

Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu, gelecek yıl yapmasının planlandığını, TB3'ün de yakın zamanda uçuş denemelerine başlayacağını açıkladı.

Yeni hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronlar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak" dedi.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR Teknoloji'nin yılda 200 TB2 ürettiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler : Selçuk Bayraktar baykar türk insansız hava araçları
Eski kocasını paylaştı

Eski kocasını paylaştı
İhtiyacım olunca estetik yaptıracağım

İhtiyacım olunca estetik yaptıracağım
Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek

Hollywood filmleri Türkiye'de çekilecek
Doğuma geri sayım

Doğuma geri sayım
Psikolojik şiddet gördüm

Psikolojik şiddet gördüm
Osmanlı'dan 'Yaman' servet

Osmanlı'dan 'Yaman' servet
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX