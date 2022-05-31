Selçuk Bayraktar açıkladı: Yeni hedef taksi dron

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep görüyor.

TB2 ve Akıncı'yı tasarlayan BAYKAR Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu.

Türk insansız hava araçlarına gösterilen talebe dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle tüm dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.

"UZUN VADEDEKİ HEDEFİMİZ TAKSİ DRONLAR"

Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu, gelecek yıl yapmasının planlandığını, TB3'ün de yakın zamanda uçuş denemelerine başlayacağını açıkladı.

Yeni hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronlar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak" dedi.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR Teknoloji'nin yılda 200 TB2 ürettiğini de sözlerine ekledi.