Savunmadaki millileştirme başarısı seri üretimle kanatlandı

AR-GE faaliyetleri sonunda ortaya çıkan özgün ürünlerle dışa bağımlılığı azaltan, alt sistemleri yerlileştiren Anova Ar-Ge Teknolojileri, 250 kişilik mühendis kadrosuyla başta savunma sanayisi olmak üzere otomotiv, beyaz eşya, enerji, çevre, inşaat ve makine imalatı gibi birçok sektör için çözüm üretiyor.

Anova Ar-Ge Teknolojileri, savunma sanayisi için esnek mermi yol, sayısal manyetik pusula, AC/DC çevirici, askeri fan gibi ürünleri millileştirerek dışa bağımlılığı azalttı, maliyetleri düşürdü ve verimliliği artırdı.

Millileştirme projelerinden biri de ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu'na yönelik olarak yürütüldü. Bu kapsamda, savaş uçaklarına hassas görüntüleme yeteneği kazandıran ASELPOD Çevre İklimlendirme Ünitesi (ECU) millileştirildi.

Savaş uçaklarının hedefleme podu için hem yerde hem de çeşitli uçuş koşullarında istenilen iklim koşullarını koruyarak optimum soğutma ve ısıtma sağlamak üzere tasarlanan ünite, yurt dışından temin edilen ürünün yerini aldı. ASELPOD'un seri üretim ve ihracat başarılarına ulaşmasına katkı sağlayan çevre iklimlendirme ünitesinden bugüne kadar 80 adet teslim edildi.

Çevresel İklimlendirme Ünitesi, yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podunun soğutma ve ısıtma ihtiyacını yer durumunda ve farklı uçuş koşullarında istenilen iklim şartlarında tutmayı sağlıyor. İstenilen ısıtma gücünü sağlamak için elektrikli ısıtıcılar, soğutma gücünü sağlamak için ise gaz akışkanlı soğutma çevrimi kullanılıyor ve ısıl güç havayla elde ediliyor. Sistem, arıza durumunda mekanik ve elektriksel arayüzünden demontajı yapılarak kolayca değiştirilebiliyor.

Millileştirilen bu ürün savaş uçaklarında en kritik görevlerden birini üstlenen ASELPOD sisteminde yer alıyor.

PİLOTUN "GÖZÜ"



ASELPOD Hedefleme Sistemi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının gece, gündüz ve her türlü hava şartında operasyonel etkinliğini artırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle başlatılan proje sonucunda ortaya çıkan sistemler, Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 uçaklarında etkili biçimde kullanılıyor.

ASELPOD, sahip olduğu yüksek performanslı termal ve gündüz kameralarıyla gündüz ve gece şartlarında hava-hava ve hava-yer modlarıyla yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabiliyor, üstün menzil performansıyla yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis edebiliyor. Takip edilen hedeflere ait konum bilgileri hesaplanıyor ve ekranda pilota sergileniyor. Çift dalga boylu lazer mesafe ölçüm sistemiyle savaş ve eğitim modunda hedeflere ait konum, rota bilgileri ve hedefin hızı yüksek doğrulukla hesaplanabiliyor.

ASELPOD taarruz gerçekleştirmek için hem GPS güdümlü bombaları hedefe yönlendirebiliyor hem de lazer işaretleme sistemi aracılığıyla lazer güdümlü mühimmatları hedefe gönderebiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra ASELPOD hedefleme sistemi; lazer aydınlatma sistemiyle gece görüş cihazlarına hedef gösterme, çoklu hedefi termal ve gündüz kamera görüntülerinde takip etme, istihbarat, görev sonuç ve harp hasar değerlendirme işlevi için sayısal video kaydetme, lazer nokta izleme birimiyle harici lazer kaynaklarıyla işaretlenen hedeflere kilitlenilmesi, ataletsel izleyiciyle hedefin engellendiği durumlarda hedefin üzerinde kalma gibi işlevlerle muharip uçaklarda yüksek performans sergiliyor.

ASELSAN, ASELPOD ürünüyle ihracat başarılarına da imza attı.