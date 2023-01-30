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30 Ocak 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 13:00:00

Savunmadaki ambargoya yanıt yerli sistem oldu

Kaynak: AA

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Türk donanmasındaki gemilerde yer alan ve ambargoya konu olan helikopter yakalama sistemi yerli imkanlarla geliştirildi. Sistem, ilk görevine bu yıl envantere girecek milli fırkateyn TCG İstanbul ile başlayacak.

Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi için Türk savunma sanayisi bünyesinde başarılı bir yerlileştirme çalışması yürütüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında, Mayıs 2021'de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Altınay Savunma arasında "Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerlileştirme ve Tedariki" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Teknik çalışmalar ve tasarım faaliyetleri sonunda Mart 2022'de üretim faaliyetlerine başladı. Eylül ayında sistem ilk kez çalıştırıldı, aralık ayında da fabrika kabulleri gerçekleştirildi.

Sistem, gemi ekipman kullanıcılarının, hava aracı pilotlarının, tersane bakım ve onarım ekibinin geri bildirimleri doğrultusunda tasarlandı. Konusunda uzman tedarikçilerle çalışılarak yerli savunma sanayisine katkı sağlandı.

YERLİ İMKANLARLA İLK KEZ GELİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yurt dışından temin edilirken ambargoya maruz kalan Helikopter Yakalama ve Transfer Sisteminin, yerli imkanlarla ilk kez geliştirildiğini ifade etti.

Sistemin, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacağını belirten Demir, "İlk görevine bu yıl hizmete alınacak milli firkateyn İstanbul ile başlayacak sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranımızı artıracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

GEMİDEKİ YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR

Proje kapsamında Altınay Savunma tarafından oluşturulan 5-15 kişilik teknik heyet ile İstanbul ve Gölcük Tersane Komutanlığı ziyaretleri gerçekleştirildi. Helikopter yakalama sistemi olan MİLGEM, Barbaros ve Gabya sınıfı gemiler ziyaret edildi. Deniz Kuvvetleri Hava Üs Komutanlığı görev alanı içerisinde bulunan hava aracı incelendi. Pilotlar ve teknik personel ile kullanıcı deneyimi ve geri bildirimler alındı. Tüm çalışmalar sonunda tasarım tamamlanarak üretim gerçekleştirildi.

İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi TCG İstanbul ile birlikte envantere girecek sistem, sevkiyat ve gemiye entegrasyon aşamasına geldi.

Gemi entegrasyonu sonrasında mart ayında liman kabul testleri ve eylül ayında gemi programına uygun olarak helikopterle beraber deniz kabul testleri icra edilecek.

MİLLİ GEMİLERİN YERLİLİK ORANINI ARTIRACAK

Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak.

Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel kontrol noktasından süreci yürütebiliyor.

"Rekor sürede" göreve hazır hale getirilen sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak.

Etiketler : savunma sanayi altınay savunma milli gemi
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