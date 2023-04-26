VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Eskiden teröristlerin olduğu Gabar Dağı'nda şimdi günlük 8 bin 900 varil petrol çıkarılıyor"
24 TV'nin konuğu olacak
Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 684'e ulaştı
"Mayıs ayında 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz."
"TEKNOFEST atölyelerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız"
Rusya, 10 Norveçli diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı
26 Nisan 2023 Çarşamba 15:54:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:54:00

Savunma ve havacılık sektörü ciro ve AR-GE yatırımında atağa geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Savunma ve havacılık sanayi sektörü, 2022'de 12,2 milyar dolarlık ciroya, 2,1 milyar dolarlık AR-GE yatırımına imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğince (SASAD) hazırlanan 2022 yılı "Sektör Performans Raporu"nu değerlendirdi.

Savunma ve havacılık sanayi sektörünün 2022'deki toplam cirosunun 12 milyar 200 milyon dolara ulaştığını belirten Demir, şu bilgileri verdi:

"2021 yılı verileriyle kıyaslandığı zaman yüzde 20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda 12 katlık bir artış ve büyüme söz konusu. Benzer şekilde 2022 yılı AR-GE harcamalarına baktığımızda firmalarımız tarafından 2 milyar 61 milyon dolarlık AR-GE yatırımı yapıldığı ve bir yıl öncesine kıyasla yüzde 26'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Yapılan AR-GE yatırımlarında da 20 yıl öncesine oranla 40 katı bir artış bulunuyor."

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeyi, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi, yerli ve milli üretimde öncü olmayı sürdürerek Türk savunma sanayisini, ülkenin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemimizi tebrik ediyor, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve hızla ilerleyen teknolojik çağda geleceğe en güçlü şekilde hazırlanabilmek için sektörümüzden daha da büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum."

Etiketler : savunma sanayii ismail demir sasad savunma havacılık
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
"Kızım darp edildi"

"Kızım darp edildi"
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
Klip çekiminden doğan aşk

Klip çekiminden doğan aşk
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX