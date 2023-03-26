Savunma sanayiinde heyecan dorukta! Deniz piyadelerinin gücü ZAHA ile artacak

Savunma sanayiinin yüzakı projeleri bir bir sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Dün CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'tan (MMU) TB3'e, Gökbey'den ZAHA'ya kadar birçok projede gelinen son durumu anlattı.

F-16 MODERNİZASYONU

F16'nın Block 30'larda uygulanmaya başlandığını belirten Demir, "Nihayet başarılı 2 prototip çıkarıldı. 40-50'lere uygulanacak sistemi ortaya çıkarmış durumdayız. 2029'u bulacak bir süreç" diye konuştu.

MMU ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU), geçtiğimiz günlerde motor çalıştırarak hangardan çıkmıştı. MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak. Taksi testini başarıyla tamamlayan Milli Muharip Uçak'ın, ilk uçuşunun 2025'te planlandığını ancak daha erken de olabileceğini belirten Demir, "Kesinlikle maliyet olarak F35'ten çok daha düşük maliyetli olacak" dedi.

ATAK, APACHE'DEN UCUZ

TUSAŞ, Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 80'den fazla ATAK teslim etti. İsmail Demir, ATAK helikopterleri için ihracat pazarları var. Alternatif sundukça değerli oluyorsunuz. Apache'nin fiyatlarının altında olacak" diye konuştu.

FNSS tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı kule sistemlerinden biri olan ÇAKA da yerli ve milli silah sistemleri arasında yerini aldı.

TCG ANADOLU DENİZDE

2014'te yapımına başlanan 232 metre uzunluğunda olan Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu amfibik hücum gemisinin inşası tamamlanmak üzere. İsmail Demir, "50-70-100'e kadar İHA-SİHA taşıyabilecek havuz var. 30'un üzerinde SİHA olabilecek kabiliyete sahip. Personel çok geniş. 3 bin kişiye kadar afet durumunda içine alabilir. ZAHA kadar olmasa bile içindeki havuzlu olan kara unsurları var" dedi.

HÜRJET İLE EĞİTİM

TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı. İsmail Demir, "Hava kuvvetleri olan her ülkenin jete ihtiyacı olur. Hürjet, sadece eğitim uçağı olarak kalmayacak. TCG Anadolu gemisine inip kalkacak bir Hürjet de planlanıyor. Buna belirli silah unsurlarını eklemek, yakın hava desteği oluşturacak bir uçak modeli ikinci adımı olacak" dedi.

GÖKBEY'E YERLİ MOTOR

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış iki TEI-TS1400 motoru, bu ayın sonu itibarıyla TUSAŞ'a teslim edilecek. İsmail Demir, "Gökbey bu yıl yerli motorla uçacak" diye konuştu.

TESLİMATI YAPILMAYA BAŞLADI! SADECE 2 ÜLKEDE VAR

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı'na teslimatlarına başlandı. ZAHA'nın hem yüzen hem karada giden bir araç olduğun belirten İsmail Demir, Türkiye'nin mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biri olduğunu söyledi. Türk savunma sanayii firmalarından FNSS; 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edecek. Benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olduğu bildirilen ZAHA, bugünün en gelişmiş görev donanımlarıyla donatıldı. ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlarla haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için yerli ve milli imkanlar kullanıldı. Projede pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı.

ZAHA'nın deniz piyadelerinin güç aktarma süreçlerini kullanacakları sistemler olduğunu belirten Demir, şunları söyledi: "Bunun bir benzerini komşumuz, bir ülkeden 260 milyon dolar vererek almak. Biz bunları kendimiz yapıyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok. Biz kendimiz çok rahatlıkla yapıp üstün kabiliyetlerle donatabiliyoruz. Silah sistemleri bir yere getiriyor. Ürünler kabiliyetler kendinizin teker teker üzerine koyduğunuz kabiliyetler oluyor. Bu da önemli bir çarpan olarak yüzen ve karada giden araç olarak envantere giriyor olacak. Sizin olan sisteminiz oluyor. Pazarlar var. Kara araçları ihracatta iddialı olduğumuz kalemlerden birisi. Önemli bir pazarı olacak." Demir, Türkiye'nin ayrıca insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracında (SİHA) da dünyada ilk üç ülke arasında bulunduğunu belirtti.

TB3 BU YIL UÇACAK

Türk savunma sanayisinin önemli şirketlerinden ve Bayraktar TB2'nin mimarı Baykar, Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. TB3'ün çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten İsmail Demir, "Bazı değişiklikler var onlar yapılıyor. Entegrasyonlar yapılıyor. Bu yıl içinde TB3'ün uçuşunu göreceğiz" dedi.

ANKA 3, 40 GÜN SONRA HAVADA

İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda, TUSAŞ arafından geliştirilen insansız hava aracı olan Anka 3'ün 40 gün içinde uçağını söyledi. Demir, "Genelde helikopterler daha kolay hedef olabiliyor, hızları düşük, yere yakın. Bunun çaresi, üzerine koyacağınız koruma sistemleri. Şu anda mevcut tehdit parametrelerine bakıyoruz. Kızılötesi roket, lazer güdümlü olabilir. Hepsine karşı koruma sistemleri üzerinde olacak" dedi.