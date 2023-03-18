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18 Mart 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 09:45:00

Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii Medya Zirvesi, 20 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Araştırmaları Merkezince (SASAM) yapılan yazılı açıklamada, SASAM tarafından düzenlenecek ve Anadolu Ajansının da katılacağı zirvenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle Teknopark Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Açıklamada zirveye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türk savunma sanayiinde önemli bir boşluğu ve ihtiyacı doldurmayı hedefleyen zirvenin üç amacı vardır. Birinci amaç; savunma sanayii firmalarının kurumsal iletişim birimleri, savunma sanayii sektör basını ve ulusal basın çalışanlarını bir araya getirerek tanışmalarını sağlamak, tecrübe paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunmalarına aracılık etmektir.

İkinci amaç; düzenlenecek panel, söyleşi ve çalıştaylar ile savunma sanayiinde pazarlama iletişimi, savunma sanayii haberlerinin ihracata olan katkısı, savunma sanayii haberlerinin istihbarat açıdan kıymetlendirilmesi gibi konular ele alınacaktır.

Üçüncü amaç; zirvede, savunma sanayii firmalarının basından beklentisini ve basının da savunma sanayii firmalarından beklentisini dile getirebilecekleri bir ortam oluşturulacaktır. Zirve bu hedefleriyle tarafların daha sağlıklı iletişim kurmalarına ve hazırlanan haberlerin olması gerektiği niteliğe ulaşmasına aracılık edecektir."

İsteyen firmalar ve basın kuruluşları kendilerine ait stantta görüşmelerini yapacak, standı bulunmayanlar ise B2B için belirlenmiş alanlarda görüşmelerini gerçekleştirecek.

Zirveye, savunma sanayisi firmalarının yöneticileri, kurumsal iletişim ve iş geliştirme birimlerinin yetkilileri, ulusal basın kuruluşlarının yöneticileri ve çalışanları, savunma sanayisi sektörün de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Savunma sanayisi firmalarının kurumsal iletişim ve iş geliştirme birimleri, sektör basını ile ulusal basını bir araya getirecek zirve kapsamında gerçekleştirilecek panel ve söyleşilerde savunma sanayisinin iletişimi, iş geliştirmesi ve ihracatı ile ilgili önemli konular ele alınacak.

Etiketler : savunma sanayii medya zirvesi savunma sanayisi savunma sanayii araştırmaları merkezi

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