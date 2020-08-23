Yerli platform projesinde büyük başarı! TSK'nın envanterine kazandırıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı: 3 yeni platform daha TSK envanterine kazandırıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızın projesiyle üretilen deniz platformlarımız ülkemizin Mavi Vatan'da verdiği mücadeleye destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık" ifadeleri kullanıldı.
Başkanlığımızın projesiyle üretilen deniz platformlarımız ülkemizin #MaviVatan'da verdiği mücadeleye destek oluyor.— SSB (@SavunmaSanayii) August 23, 2020
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık pic.twitter.com/6beaVRq0Td
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