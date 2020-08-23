Yerli platform projesinde büyük başarı! TSK'nın envanterine kazandırıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı: 3 yeni platform daha TSK envanterine kazandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı resmi twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Başkanlığımızın projesiyle üretilen deniz platformlarımız ülkemizin Mavi Vatan'da verdiği mücadeleye destek oluyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde 3 yeni platformumuzu daha envantere kazandırdık" ifadeleri kullanıldı.