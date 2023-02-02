Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürjet motorunu çalıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürjet'teki son gelişmeye ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.



HÜRJET motorunu çalıştırdı!��



Artık sıra uçuşta! ��@TUSAS_TR #TürkiyeYüzyılı#GücünYüzyılı pic.twitter.com/WAKKkT6Bqu — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 2, 2023

Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta." değerlendirmesinde bulundu.