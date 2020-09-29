Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş Atmaca füzesi açıklaması: Seri üretime geçiyoruz
Son dakika haberi: Türkiye, savunma sanayisindeki güçlü hamlelerine her geçen yenisini eklemeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 'Atmaca' füzesiyle ilgili son bilgileri duyurdu. Demir "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." dedi.
Atmaca füzesinin testlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz." dedi.
- Savunma sanayisinden müthiş hamle! Atmaca füzesi tüm testleri başarıyla geçti
- ISUBÜ'lü öğrencilerin 2 projesi TEKNOFEST'te birinci oldu
- Geri sayım başladı! Atmaca'nın menzili dengeleri değiştirecek
- Twitter kullanıcılarını retweet yapmadan önce uyaracak
- TEKNOFEST 2020, üçüncü yılını da başarıyla tamamladı