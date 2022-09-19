Satürn'de çarpışma iddiası

Cassini uzay aracından elde edilen veriler, Satürn halkalarının gezegenden çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 100 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluşabildiği öne sürülen halkalar ile ilgili yeni bir iddia daha geldi.



Yapılan yeni çalışma, 27 derecelik bir eğim ile dönen Satürn'e Chrysalis adlı eski bir uydunun çarptığı öne sürülüyor. Uydunun çoğunun Satürn tarafından absorbe edildiği belirtilirken, geri kalanının ise halkaları oluşturduğuna inanılıyor.