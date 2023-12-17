Satürn uydusu heyecanlandırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nin önemli parçalarından biri olan Satürn ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Cassini isimli uzay misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren NASA, Enceladus'ta hidrojen siyanür varlığı tespit etti. Yaşamın tespiti ile potansiyel yaşam için önemli bir molekül olarak bilinen hidrojen siyanürün Enceladus'ta bulunması, buranın potansiyel yaşam merkezi olabileceğini gözler önüne serdi.