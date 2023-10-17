Satılmayı bekleyen iPhone'lar da güncellenecek

Apple'ın sektörde ilk olacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Mark Gurman'a göre iPhone'lar, kutusundan çıkarılmadan yazılım güncellemesi alacak. Apple, bu ilginç süreci akıllı bir "ped" yardımıyla gerçekleştirecek. Böylelikle iPhone'lar, son kullanıcıya ulaştığı her zaman güncel olacak. Tüketici, telefonu aldığı gibi güncelleme yapmak zorunda kalmayacak.



Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, sektörde çığır açacak yeni teknolojiyi yıl sonu gelmeden önce kullanmaya başlayacak. Ancak bu teknoloji ile ilgili önemli bir bilinmez var. Apple'ın kutudan çıkmadan güncelleme teknolojisinin sadece Apple mağazalarında mı geçerli olacağı yoksa üçüncü taraf satıcılara da mı yayılacağı belli değil.