Bakan Varank duyurdu... SARB-83 ilklerle testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.



Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.



SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."