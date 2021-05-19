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19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:04:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:04:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Varank şunları kaydetti:

"Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak. Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda."

Etiketler : mustafa varank teknoloji üretim
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