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30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:47:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:47:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 24 TV'ye özel açıklamalar: TEKNOFEST kuşağı dünyayı yakaladı

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Sanayi ve Teklnoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "TEKNOFEST dediğimizde Milli Teknoloji Hamlesi'nden, Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserlerinden bahsediyoruz. Bu milletin evlatlarının yaptığı eserlerle Ankara buluşmuş oldu." dedi.

Dünya'nın en büyük uzay, teknoloji ve havacılık festivali, TEKNOFEST heyecanı Ankara'da sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını 24 TV ekranlarında cevapladı.

Bakan Kacır, "TEKNOFEST gençlerimiz için çok heyecan verici, coşku verici, özgüven verici. Ama sadece gençlerimiz için değil geçmişi bilenler için geçmişi yaşayanlar için de çok anlamlı." diye konuştu.

Türk gençlerinin dünyadaki teknolojik değişimi yakaladığını ifade eden Bakan Kacır, "Türk gençleri ve TEKNOFEST kuşağı, yerli malı dediğinde ANKA'yı hatırlıyor, KIZILELMA'yı hatırlıyor. Dünya çok değişti. TEKNOFEST kuşağı, bu değişimi 12'den yakaladı." şeklinde konuştu.

AK Parti döneminde yapılan teknolojik atılımın altını çizen Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Son 20 yılda AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye'de sıfırdan dev bir teknoloji ve inovasyon ekosistemi inşa edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır, "Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı 30 binlerden 220 binin üzerine çıktı. Hepsini, biz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : teknofest mehmet fatih kacır ankara türkmedya melik yiğitel
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