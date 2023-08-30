Dünya'nın en büyük uzay, teknoloji ve havacılık festivali, TEKNOFEST heyecanı Ankara'da sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını 24 TV ekranlarında cevapladı.

#CANLI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (@mfatihkacir), TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel (@melikyigitel)'in sorularını cevaplıyor. https://t.co/hrwXcYJHpX — 24 TV (@yirmidorttv) August 30, 2023

Bakan Kacır, "TEKNOFEST gençlerimiz için çok heyecan verici, coşku verici, özgüven verici. Ama sadece gençlerimiz için değil geçmişi bilenler için geçmişi yaşayanlar için de çok anlamlı." diye konuştu.

Türk gençlerinin dünyadaki teknolojik değişimi yakaladığını ifade eden Bakan Kacır, "Türk gençleri ve TEKNOFEST kuşağı, yerli malı dediğinde ANKA'yı hatırlıyor, KIZILELMA'yı hatırlıyor. Dünya çok değişti. TEKNOFEST kuşağı, bu değişimi 12'den yakaladı." şeklinde konuştu.

AK Parti döneminde yapılan teknolojik atılımın altını çizen Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Son 20 yılda AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye'de sıfırdan dev bir teknoloji ve inovasyon ekosistemi inşa edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Kacır, "Türkiye'nin AR-GE insan kaynağı 30 binlerden 220 binin üzerine çıktı. Hepsini, biz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.