Teknoloji devi üretti! Koronaya karşı kişisel hatırlatıcı

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08 Haziran 2020 Pazartesi 15:02:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 15:06:00

Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak

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Giyilebilir teknoloji ürünleri Koronavirüs salgınıyla birlikte yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Samsung akıllı saatleri için yeni Hand Wash isimli bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama sayesinde akıllı saat kullanıcının ellerini yıkaması için uyaracak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı saatlerini hijyeni teşvik eden araçlara dönüştürüyor. Özellikle koronavirüsten korunmak için uzmanların sık sık el yıkanmasını tavsiye etmesine kulak veren firma Hand Wash isimli bir uygulama geliştirdi.

Uygulama markette ücretsiz olarak sunulan uygulama akıllı saat kulanıcılarına belirli aralıklarla ellerini yıkamasını hatırlatacak. El yıkamaya başlarken saatinize dokunursanız 25 saniyelik bir geri sayım başlıyor. Bu sayede önerilen sürede ellerinizi yıkamış oluyorsunuz.

Hürriyet'in haberine göre, Samsung Galaxy Store'da ücretsiz olarak sunulan uygulama, Galaxy Gear Watch ve Gear cihazlarıyla uyumlu olarak çalışıyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında yer alan Fitbit markası da sağlıklı yaşam özelliklerinin yanına benzer bir el yıkama hatırlatıcısı eklemişti.

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