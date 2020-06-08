Teknoloji devi üretti! Koronaya karşı kişisel hatırlatıcı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı saatlerini hijyeni teşvik eden araçlara dönüştürüyor. Özellikle koronavirüsten korunmak için uzmanların sık sık el yıkanmasını tavsiye etmesine kulak veren firma Hand Wash isimli bir uygulama geliştirdi.

Uygulama markette ücretsiz olarak sunulan uygulama akıllı saat kulanıcılarına belirli aralıklarla ellerini yıkamasını hatırlatacak. El yıkamaya başlarken saatinize dokunursanız 25 saniyelik bir geri sayım başlıyor. Bu sayede önerilen sürede ellerinizi yıkamış oluyorsunuz.

Hürriyet'in haberine göre, Samsung Galaxy Store'da ücretsiz olarak sunulan uygulama, Galaxy Gear Watch ve Gear cihazlarıyla uyumlu olarak çalışıyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında yer alan Fitbit markası da sağlıklı yaşam özelliklerinin yanına benzer bir el yıkama hatırlatıcısı eklemişti.