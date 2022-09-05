Samsun'da TEKNOFEST'e Yüzbinler Akın Etti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 101 paydaşı ve sponsorları dahil 130 katılımcı firmanın yer aldığı dev bir organizasyon olarak 5. yılını kutladı.

TEKNOFEST, geride bıraktığı 6 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıdı. Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği, halk oyunları gösterileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Tüm bunların yanında 7 özel tematik çadırda sergilenen yarışmalar ve eğitici atölyelerde öğrenciler bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüvenle buluşturdu.

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovlar, Rafadan Tayfa gösterisi, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, statik sergi alanında ilk kez sergilenen BAYRAKTAR MİUS KIZILELMA başta olmak üzere, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buldu.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST İklimi Hem Bugünümüz Hem de Geleceğimiz için Umut Veren bir İklimdir...

TEKNOFEST Karadeniz'in kapanış töreninde teknoloji yarışmalarının ikinci ve üçüncülerine ödüllerini takdim eden ve konuşmasını gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar " Gece gündüz gayret ederek proje geliştiren, akabinde finale kalan veya kalamayan takımlarımızın hepsi bizim için şampiyon.

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda, genç kardeşlerimize destek veren, yol gösteren, anne babalarının ve hocalarının destekleri için de şükranlarımı sunuyorum. Milli Teknoloji Hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak, menzile varacaktır." dedi. Festival sahnede aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

TEKNOFEST Karadeniz Cumhurbaşkanını Ağırladı...

İlk yılından bugüne beş yıldır TEKNOFEST gençliğinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'i ziyaret etti. " İlk kıvılcımını İstanbul'da bir avuç gencin yaktığı bu ateş artık tüm Anadolu'yu hatta tüm bölgemizi kuşatmıştır. Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı ülkemiz için projeler geliştiren, tasarlayan ve üreten gençlerimize ödüllerini de takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Karadeniz kapsamında ilk kez sergilenen yeni insansız savaş uçağımız KIZILELMA'yı ve jet eğitim hafif taarruz uçağımız HÜRJET'i imzaladı.

TEKNOFEST KARADENİZ Kapsamında 7 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtıldı...

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen "Teknoloji Yarışmaları" bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne oldu. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye giren takımlara festival kapsamında 7 Milyon TL'nin üzerinde ödül verildi.

Girişim Programı İlk Dönem Mezuniyet Töreni TEKNOFEST'te Gerçekleşti...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde bu yıl ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programının ilk dönem mezuniyet töreni TEKNOFEST Karadeniz'de gerçekleşti. Girişim programının en başarılı girişimleri törende ödüllerine kavuştu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, TEKNOFEST paydaşları, yatırımcılar, ziyaretçiler, tüm mezun girişimler, katılımcı ve paydaşların katıldığı mezuniyet törenine ilgi çok büyük oldu. Ön kuluçka programını başarıyla tamamlayan 20 girişim 100.000₺ hibe almaya hak kazandı. 5 girişim ise hızlandırma programından mezun olarak 200.000₺ hibe aldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı girişimlere toplam 3 milyon hibe desteği sağladı.