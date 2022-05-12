Samanyolu'nun merkezi görüntülendi

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12 Mayıs 2022 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 21:00:00

Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi

Kaynak: AA

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Uluslararası ortak bir çalışmada görev alan gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde devasa bir kara deliğin ilk görüntüsünü ortaya çıkarmayı başardı.

Dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskopundan oluşan Event Horizon Teleskopu'nu yöneten uluslararası konsorsiyum, Samanyolu'nun göbeğindeki süper kütleli kara deliğin renklendirilmiş görüntüsünü ilk defa paylaştı.

Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliği "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi. Özel, Samanyolu kara deliğinin, Yay ve Akrep takımyıldızlarının sınırına yakın olan "Yay A" olarak adlandırıldığını ve güneşten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.

Event Horizon Telescope'uyla araştırma yapan gökbilimciler daha önce 2019'da, 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin kara deliğini görüntülemişti.

Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin merkezinde, ışık ve maddenin kaçamadığı bu dev kara deliklerin bulunduğuna inanıyor.

Etiketler : galaksi samanyolu kara delik
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