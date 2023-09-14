Sahte hesaplar dijital nefreti körüklüyor
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, gençlerin yüzde 18'inin son 3 ay içerisinde en az bir kez 'dijital nefret' söylemine maruz kaldığını ve bunun genelde sahte hesaplar üzerinden yapıldığını belirterek, 13 yaşından önce çocukların sosyal medya hesabının olmaması gerektiğini söyledi.
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, gençlerin yüzde 18'inin son 3 ay içerisinde en az bir kez 'dijital nefret' söylemine maruz kaldığını ve bunun genelde sahte hesaplar üzerinden yapıldığını belirterek, 13 yaşından önce çocukların sosyal medya hesabının olmaması gerektiğini söyledi. Dinçer "Gençler kendilerini akran grubuna kabul ettirmek ya da sosyal statü elde etmek için dijital nefret söylemine başvurabilir. Genelde bu davranışları sahte hesaplar üzerinden yapıyorlar. Dijital dünya sonsuzluk ve güç sunuyor" dedi.
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