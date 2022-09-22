VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak
TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Macron boşluğa konuştu
Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
İkinci yılında Abraham Anlaşmaları ve gelinen nokta
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Atina'yı endişelendirecek karar! Türkiye'nin 'Rafale' planı
Bakan Dönmez: Enerjide kojenerasyon için 3,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
İslam düşmanlığı kurumsallaşıyor
Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 16:07:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 16:07:00

SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda çok sayıda yabancı katılımcının yer alacağını belirterek, "Stant olarak şu anda 80 yabancı firmanın süreçleri tamamlanmış durumda." dedi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, düzenlediği basın toplantısında 25-28 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek fuarın, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını söyledi.

Geçen senelerde düzenlenen fuarlarda "sanal ortamların" da etkin şekilde kullanıldığını aktaran Keleş, "Sanal savunma sanayi fuarında çok güzel geri dönüşler aldık. Sanal fuara yaklaşık 120 bin ziyaret oldu. Bunların 27 bini yabancıydı. Bu sene fuarımızı 'metaverse'de de gerçekleştireceğiz ve bu ortamda yapılan ilk savunma sanayi fuarı olacak." ifadelerini kullandı.

Keleş, bu seneki fuarın sanayicilerin birbirleri aralarında iş geliştirdiği bir konsept üzerinde ilerleyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyada bu konseptte başka bir fuar olmadığını gördük. 104 ülkeye davet mektubu gönderildi. Şu an 56 ülkeden katılım sağlanacağına ilişkin dönüş aldık. 9 yabancı bakan da geleceğini deklare etti. Fuar yaklaştıkça bu sayılar daha da artıyor olacak. 100'ün üzerinde yabancı delegasyon gelecek. Çok ciddi yabancı katılımcıyla bu fuarı icra ediyor olacağız. Yabancı firma katılımları anlamında, stant olarak şu anda 80 yabancı firmanın süreçleri tamamlanmış durumda. Süreçleri devam edenler de var."

Türkiye'nin artık savunma sanayi alanında pazar olmaktan çıktığına işaret eden Keleş, fuara katılımcıların dünyanın her yerinde firmayla iş birliği kurmak için gelmesi gerektiğini anlattı. Keleş, şunları kaydetti:

"Gelen bütün firmaların datalarını topluyoruz. Bunları yapay zekalı bir programla değerlendirip firmalar özelinde 'fuar istihbaratı' veriyor olacağız. Bunu yabancı firmalara da delegasyonlara da bizim firmalarımıza da yapacağız. Firmaların kiminle hangi ürünü konuşması gerektiğini önceden söylüyor olacağız. Fuarın gelir üretmesini sağlamak istiyoruz. İş odaklı bir fuar olması için çabalıyoruz."

Keleş, fuarın bu yıl 60 bin metrekarede yapılacağına dikkati çekti.

Etiketler : saha expo yabancı fuar
Baba-kız günü

Baba-kız günü
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
'Eski'ler Hadise'ye karşı

'Eski'ler Hadise'ye karşı
Evlendiler

Evlendiler
90'lar gecesi

90'lar gecesi
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden
Ustalara saygı

Ustalara saygı
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Aile pozu

Aile pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes