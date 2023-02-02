Sadece tweet atarak para kazanılacak

Elon Musk, Twitter'da Tweet dizisi paylaşarak para kazanılabilecek özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Elon Musk'ın Tweet dizileriyle gelir elde edileceğini şu açıklamayla duyurdu: "Ayrıca, bir içerik oluşturucunun Tweet yanıtlarındaki reklamlar için reklam geliri paylaşımını da inceliyoruz - ilginç bir dizi oluşturun ve bundan para kazanın!" Elon Musk'ın duyurduğu özelliğin şartları, kapsamı ve tam olarak ne kadar gelir sağlayacağı gibi detayları henüz açıklanmadı.

