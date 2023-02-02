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02 Şubat 2023 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 19:30:00

Sadece tweet atarak para kazanılacak

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Elon Musk, Tweet dizisi paylaşarak para kazanılabilecek özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Elon Musk, Twitter'da Tweet dizisi paylaşarak para kazanılabilecek özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Elon Musk'ın Tweet dizileriyle gelir elde edileceğini şu açıklamayla duyurdu: "Ayrıca, bir içerik oluşturucunun Tweet yanıtlarındaki reklamlar için reklam geliri paylaşımını da inceliyoruz - ilginç bir dizi oluşturun ve bundan para kazanın!" Elon Musk'ın duyurduğu özelliğin şartları, kapsamı ve tam olarak ne kadar gelir sağlayacağı gibi detayları henüz açıklanmadı.

Etiketler : tweet elon musk para twitter
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