Rolls Royce'tan gelişmiş jet motoru

Beş yıldır yeni nesil avcı uçağı için motor geliştiren Rolls-Royce, ikinci aşamaya geçti ve Tempest uçağı için gaz türbini motorunun çekirdeğine gömülü elektrikli marş jeneratörü içeren bir motor üzerinde çalışmaya başladı.



Yeni Rolls-Royce motorunda iki bobin üzerine yerleştirilmiş iki elektrik jeneratörü kullanılacak. Bu motorlar, birinden diğerine güç aktaracak. Tempest savaş uçağı, İsveç, İtalya ve İngiltere'nin ortaklaşa geliştirdiği bir proje.

Tempest savaş uçağının 2035'te İngiltere'de faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

