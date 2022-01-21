Akıncı'ya müthiş özellik

ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı AKINCI TİHA ile envantere girdi. Akıncı TİHA'nın 22 Nisan 2021'de icra edilen ilk atışlı testi sırasında tanıtılan ve kullanılan MAM-T; Akıncı'nın kabiliyetlerine uygun olarak geliştirilmiş olsa da diğer taşımaya elverişli İHA'lar, hafif taarruz uçakları ve savaş uçaklarına da entegre edilebilecek.

MAM-T'nin seri üretimine 2021'in ikinci yarısında başlanarak envantere alındı. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: "MAM-T bu senenin ikinci yarısında seri üretimleriyle AKINCI İHA'mızla beraber TSK'nın kullanımına girecek" açıklamasıyla süreci aktarmıştı.

MAM-T, önceki MAM çeşitlerinden büyük olmasının yanı sıra onlardan farklı bir kanat tasarımına sahiptir. Daha geniş bir kanat alanı sunan bu tasarım ona daha uzun vuruş menzilleri vermektedir. Bayraktar TB2'ye kıyasla daha yüksek irtifalarda uçan Akıncı ve diğer platformlar bu kabiliyet sayesinde düşük maliyetlerle Pantsir ve Tor gibi hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden söz konusu sistemleri imha edebilecektir.

Blok-1 konfigürasyonunda sabit ve hareketli (zırhlı/zırhsız araçlar, binalar ve su üstü hedefler...) hedefleri vurma yeteneğine sahip MAM-T, Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) ve Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ile desteklenen Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık (LAB) ile güdümlenmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER