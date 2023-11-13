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13 Kasım 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 15:45:00

Roketsan'dan Körfez'e Dubai Airshow çıkarması

Kaynak: AA

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Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki önemli oyuncusu Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2023'te ürünlerini sergiliyor.

Roketsan, bugün başlayan ve 17 Kasım'a kadar sürecek olan fuarda, SİHA'larla birlikte adını dünyaya duyuran mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, Cirit Lazer Güdümlü Füze, Seyir Füzesi Çakır, Sungur Hava Savunma Füze Sistemi, Stand-Off Mühimmatı SOM ve Mikro Uydu Fırlatma Sistemi ile yer alıyor.

Fuara deneyimli kadrosuyla katılım sağlayarak birçok son teknoloji ürününü sergileyen Roketsan, dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Körfez'deki işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, fuarın en önemli katılımcılarından biri olduklarını belirterek, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gelişen ilişkilerle birlikte savunma ve havacılık sanayisi alanında da işbirliklerinin olumlu şekilde ilerlediğini ifade etti.

Roketsan için son derece önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleriyle yeni adımlar atmak üzere Dubai Airshow'a güçlü bir katılım sağladıklarını aktaran İkinci, "Giderek büyüyen olumlu ticari ilişkilerimizin savunma ve havacılık sanayisinde de meyvelerini en iyi şekilde toplamayı hedefliyoruz. Dubai Airshow'a yapacağımız görüşmeler ile somut adımlar atarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya ve bayrağımızı her coğrafyada dalgalandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : roketsan körfez dubai airshow 2023
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