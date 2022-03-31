ROKETSAN 'Çakır'ı tanıttı

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31 Mart 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 13:58:00

ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi ÇAKIR'ı tanıttı: 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip

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Son dakika bilgisine göre ROKETSAN, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek, 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı. Çakır'ın lansmanında yeni nesil füzeyi tanıtan bir de video paylaşıldı. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Roketsan'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

TARİHİ GÜNLERDEN BİRİ!

Türk savunma sanayi tarihi günlerinden birini daha yaşıyor.

ROKETSAN, yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı duyurdu. Çakır'ın özellikleriyle ilgili bir video da yayınlandı.

150 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP

Roketsan'ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen Seyir Füzesi ÇAKIR, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi ÇAKIR; kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ TURBO JET

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor.

ÇAKIR, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile ÇAKIR, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor.

Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.

ÇAKIR'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkân veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkânı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor.

Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde ÇAKIR yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilebilirliğini asgari seviyeye indiriyor. Karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.

ENTEGRASYONU 2023 YILINDA

Roketsan öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi ÇAKIR'ın tasarım çalışmaları devam ederken; ilk test atışı 2022 yılında, platform entegrasyonu ise 2023 yılı içerisinde hedefleniyor.

31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Seyir Füzesi ÇAKIR'ın lansman etkinliği kapsamında, Roketsan ve Kale Arge arasında ÇAKIR Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalanacak.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, Seyir Füzesi ÇAKIR'da kullanılacak KTJ-1750 turbo-jet motorunun geliştirilmesi ve teslimatlarını kapsayacak.

Etiketler : Roketsan KTJ-1750 turbo-jet motoru Seyir Füzesi ÇAKIR'
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