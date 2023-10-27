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27 Ekim 2023 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 15:17:00

ROBOTİK KODLAMA VE YAZILIM ÖĞRENİYORLAR CACABEY'İN İZİNDE 200 GENÇ

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Kırşehir'deki Hayal Kütüphanesi ile Deneyap Atölyesi'nde milli yazılım üzerine eğitim alan 200 genç, dünyanın ilk astronomi medresesini kuran Cacabey'in izinden gidiyor.

SÖZLÜ VE YAZILI SINAVI KAZANDILAR

Cacabey Gençlik Merkezi bünyesinde 2 yıldır hizmet veren Hayal Kütüphanesi ile geçen yıl oluşturulan Deneyap Atölyesi'ni sözlü ve yazılı sınavlarla kazanan 200 öğrenciye robotik kodlama, animasyon, yazılım ve donanım eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Cacabey'in torunlarını yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

11 ALANDA EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Nafiz Şahin, Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yeni çağın gerektirdiği meslekleri gençlere öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Eğitmen Onur Bıyık da, 11 alanda verdikleri eğitimin 3 yıl sürdüğünü ve uluslararası yarışmalara da hazırladıklarını söyledi.

Milli yazılım ve donanım

Eğitmen Onur Bıyık, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olarak hem milli yazılım hem de donanım üretmeyi hedeflemekteyiz. 'Mühendis kafası' dediğimiz çocukları bu programlar sayesinde çok güzel yakalayabiliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Hayal Kütüphanesi Deneyap Atölyesi Cacabey İzleri
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