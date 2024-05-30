Robot kelimesi ilk nereden çıktı?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte robotlar günümüzde oldukça önemli bir yer tutuyor. Günümüzde sıklıkla robotlardan faydalanılıyor. Bir işi yerine getirmek için çalışan otomatik araçlar robot olarak ifade edilebilir. On yıllık geçmişi var gibi gözükse de 'robot' kelimesi, ilk kez 100 yıl kadar önce kullanıldı.

ROBOT KELİMESİNİ İLK KİM KULLANDI?

Robot terimi tarihte ilk kez Karel Capek tarafından 1920 yılında yazılan Rossum'un Evrensel Robotları kitabında kullanıldı. Robot, sensörleri ile çevresini algılayan, bu algılama doğrultusunda yorum gerçekleştiren, karar veren ve bu kararını üzerindeki aygıtlar ile uygulayan cihazlara denir.

ROBOT NEDİR?

Robot, otonom ya da önceden programlanmış olan görevleri yerine getirebilen, karmaşık sistemlerden oluşan elektronik-mekanik bir cihazdır. Robotik olarak tanımlanan; elektronik, mekanik, bilgisayar mühendisliği gibi birçok mühendisliğin birleştiği bir mühendislik alanıdır. Robot olabilmek için tanımlanmış bir görev yerine karar mekanizmasının devrede olması gerekir.

MUTFAK ROBOTU, ROBOT DEĞİLDİR

İşte bu yüzden bizim mutfak robotu olarak bildiğimiz aletler aslında robot değildir. En temelde robotlar; sensörler, program, mekanik, düzenek ve elektronik devreler olmak üzere 4 kısımdan oluşurlar.

ROBOTUN DEVRELERİ

Sensörler; robotun verileri algılayabilmesini, elektronik devreler; verilerin toplanmasını ve kontrolünü, program ise; sensör verilerini kullanmakta işe yarar. Elde edilen veriler doğrultusunda robotun mantıksal ve matematiksel işlemlerle karar vermesini sağlıyor.

ROBOTLARIN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?

Mekanik düzenek ile de program sayesinde verilen kararın gerektirdiği hareketlerin gerçekleştirilmesi sağlanır. Robotlar kullanım amacına göre endüstriyel, savunma, eğlence, ev tipi, arama kurtarma ve medikal robotlar olarak sınıflandırılır.

KAREL CAPEK KİMDİR?

9 Ocak 1890'da Male-Stanovice'de doğdu, 25 Aralık 1938'de Prag'da öldü. Yazarlığa 1907 yılında başladı, 1915 yılında Prag Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 1908-13 yıllarına ait erken dönem öykülerinin büyük kısmı kardeşi Yosef Capek'le birlikte yazılmıştır. Daha sonraki yıllarda yazdığı, dışavurumcu bir tarzla ahlakçı hümanizmaya yakınlık gösteren öyküler Dünya Savaşı'nın derin izlerini taşır. 1920 yılına ait "Haydut" adlı lirik tiyatro komedisi bu tür bir "doğru" arayışının izlerini taşır. Capek'e büyük ün kazandıran eserleri, "robot" sözcüğünün ilk kez kullanıldığı tiyatro oyunu olan "R.U.R.: Rossum'un Evrensel Robotları" (1920), "Makropulos Olayı" (1922), "Mutlak Fabrikası" (1922) ve "Krakatit" (1924) adlı romanları olmuştur.

ROSSUM'UN EVRENSEL ROBOTLARI KİTABININ KONUSU NEDİR?

Yeryüzünde kalan son insana bu nostaljik ifadeleri yakıştıran Çek yazar Karel Çapek'in yirminci yüzyıla kehanetleri ile damgasını vurmuş yapıtı Rossum'un Evrensel Robotları, bir Frankenstein öyküsü sayılabilir. Karel Çapek 1921 yılında yayımlanan ve tiyatro klasikleri arasında yer alan yapıtını yazarken Slav dillerindeki eski bir sözcükten yararlanmıştır: "Robota." "Çalışan, hizmetli, işçi" anlamlarına geldiği gibi "zorla çalıştırılan, angarya işlere koşturan kişi" yan anlamları da taşıyan bu terim, yapıtta insanları üretimin zahmetinden kurtaracak, insan-taklidi makineler için ileri sürüldükten sonra dünya dillerine ve edebiyatlarına yayılmıştır.

YAPAY ZEKÂNIN BELİRLEDİĞİ ÇAĞIMIZIN YAKICI SORUNLARI

Mühendis Rossum'un dehasıyla üretilen robotların efendilerine başkaldırısıyla gelişen olaylar, insanın yaratma hırsının yeni bir insan yaratma boyutuna vardığı devrimler çağının da bir alegorisini sunar. Rossum'un Evrensel Robotları yapay zekânın belirlediği çağımızın yakıcı sorunlarına yazılışından yüzyıl sonra yanıtlar sunabilen bir klasiktir.