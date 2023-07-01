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01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:25:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:25:00

Reklam istemeyen YouTube izleyemeyecek

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YouTube, geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyicilere karşı somut adımlar atmaya başlamıştı.

En popüler video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyicilere karşı somut adımlar atmaya başlamıştı. Platform, reklam engelleyicilerin aktif olması durumunda kullanıcıları uyarıyor, ya devre dışı bırakmalarını ya da Premium'a geçmelerini söylüyordu. Fakat kullanıcılara yönelik bir ceza yoktu. Google sözcüsü Oluwa Falodun reklam engelleyicilerin aktif tutulması durumunda videoların izlenmesinin önüne geçeceğini açıkladı. Reklam engelleyiciyle 3 video izleyenler bir daha video izleyemeyecek.

Etiketler : youtube video reklam
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