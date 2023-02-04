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04 Şubat 2023 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 14:02:00

Reis sınıfı denizaltılar için son 'Section 50' teslimatı yapıldı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin son teslimatının Gölcük Tersane Komutanlığına yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından "Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz." notuyla konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin son teslimatını yaptıklarını belirten Demir, "Milli imkânlarla üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, son teslimatını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Donanmamıza hayırlı olsun." bilgisini verdi.

Türkiye'nin en modern denizaltılarının üretildiği, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında, torpido kovanlarının yer aldığı section 50, ülkemizde ilk kez üretilerek, Milli Denizaltı yolunda önemli bir kabiliyet kazanıldı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ÜRETİLDİ

İlk kez Türkiye'de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Yalova'daki Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen "Section50"nin son teslimatı başarıyla gerçekleştirildi.

REİS SINIFI DENİZALTILARIN EN KRİTİK BÖLÜMÜ

Türk Donanmasının en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı denizaltıların en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor.

Üretilen Section 50 sayesinde Reis sınıfı denizaltılar, 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanı ile silahlandırılıyor. Proje kapsamında 6 adet Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor.

İlk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklenicisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de STM ana alt yükleniciliğinde, Gürdesan'da üretiliyor.

YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ

SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında Denizaltı Harekat Konsepti kriterlerini karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında, 6 adet Reis sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayii katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında, havadan bağımsız tahrik sistemi ile birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış 6 denizaltının hizmete alınması planlanıyor.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile donatılan Reis sınıfı denizaltılar, bu sayede satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekat yapabilme imkanına sahip olacak. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek. Denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2 bin tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak.

Proje kapsamında Gölcük Tersanesinde inşa edilen ilk denizaltı TCG Piri Reis (S-330), Mart 2021'de denize indirilmişti. Projede, TCG Hızır Reis Denizaltısı Havuza Çekme ve TCG Selman Reis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni de 23 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev alacak Reis sınıfı denizaltıların isimleri şöyle: TCG Piri Reis, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydi Ali Reis ve TCG Selman Reis."

Etiketler : savunma sanayii ismail demir denizaltı section 50
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