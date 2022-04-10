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10 Nisan 2022 Pazar 14:03:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 15:47:00

Reels'e 'Remix' özelliği geliyor

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Instagram için yakında kullanıma sunulacak yeni özellikler bulundu. Şirket profillere birden fazla internet sitesi için bağlantı adresi koyma imkânı üzerinde çalışıyor.

Instagram için yakında kullanıma sunulacak yeni özellikler bulundu. Şirket profillere birden fazla internet sitesi için bağlantı adresi koyma imkânı üzerinde çalışıyor. Şu an profillere sadece tek bir bağlantı eklenebiliyor. Reels'ler için "Remix" özelliğini de sunmaya hazırlanıyor. Bu sayede kişiler başkalarının Reels içeriklerini sistemsel olarak alarak kendi eklemeleriyle beraber içerik üretebiliyor. Kişilerin bu imkana izin vermesi gerekiyor. Yani siz istemezseniz içeriklerinizi başkası "Remix" olarak kullanamıyor.

Etiketler : özelliği geliyor Instagram Reels
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