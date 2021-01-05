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05 Ocak 2021 Salı 09:24:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 09:24:00

Radara son anda giriyor... Mavi Vatan'da yeni sayfa açacak Türk füzesi

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz füzesi Atmaca'da teslimatlar bu yıl içerisinde başlıyor. Gemisavar Füze Sistemi envanterindeki Harpoon Füze sisteminin yerini alacak olan Atmaca'nın hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde milli olarak geliştirilen Atmaca olarak geliştirilen füze 350 mm çapa, 1,4 metre kanat açıklığına da sahip bulunuyor. 800 kg ağırlığındaki füzenin menzili ise 250 km'yi buluyor. Atmaca menziliyle de rakiplerine fark atmış durumda. ABD yapımı Harpoon’un geliştirilmiş versiyonunda menzil 130 kilometre iken Fransız Exocet Bl3 füzesinin ise 200 km menzili bulunuyor.

YERLİ MOTORLA UÇACAK

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesinde ileriki dönemlerde Kale 3200 turbojet motorunun kullanılması planlanıyor. Üretim gerçekleştiğinde hem SOM seyir füzeleri hem de Atmaca, yerli motorla uçacak.

YENİ SALDIRI SİSTEMİNİ KAZANDIRACAK

Savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisinin kullanıldığı füze donanmaya da yeni bir saldırı sistemini kazandıracak. Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

UZAKTAN HEDEF GÜNCELLENEBİLECEK

Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları da bulunuyor. Bununla beraber Atmaca seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek.

RADARA SON ANDA GİRİYOR

Atmaca sadece ‘yalama uçuşu’ kabiliyeti ile de hedefi bulmayacak. Gerekli olduğu durumlarda Atmaca yüksek irtifaya çıkıp gemiye dik açıdan dalarak hedef küçültebilecek. Ya da adanın çevresinden dolaşarak gemi radarına son anda girdiğinden herhangi bir savunma sisteminin harekete geçmesine fırsat vermeden hedefi başarıyla vurabilecek.

250 km menzilli füze görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

KARA VERSİYONU DA GELİYOR

Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışılıyor.

Bu da Kara Kuvvetlerine karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneği kazandıracak.

BU YIL TESLİM EDİLECEK

Atmaca Gemisavar Füzesi'nde seri üretim süreci başladı. Füzede teslimatlara bu yıl başlanacakken, yetkililer teslimat başlamadan yurt dışından füzeye yoğun ilgi olduğunun da altını çiziyor.

Etiketler : atmaca füze teslimat
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