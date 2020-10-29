PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Son günlerde ortalığı kasıp kavuran PUBG Mobile oyunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir çekiliş düzenledi. Oyuncular PUBG Cumhuriyet kodları ile çekilişe katılarak oyunda hak kazanabiliyor.
PUBG Mobile 29 Ekim kodları ile kullanıcılara, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlanacak olan etkinlikte çekilişe katılarak kalıcı kıyafet ve özel paketler hediye ediyor.
Oyunda avantaj sağlamak ve keyifli vakit geçirmek için gerekli kodlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PUBG 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KODLARI
PUBG Mobile, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dolayısıyla yayımladığı kodlar:
29101923
29102020
TÜRKİYE
Cumhuriyet97
PUBG Cumhuriyet Bayramı Çekilişi
Oyun içi çekilişe katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Cumhuriyet bayramı çekilişi için yapmanız gerekenler şu şekilde :
Etkinlik bölümünden görevleri tamamlayıp havai fişekleri topla
Topladığın havai fişekleri kullan ve çekilişe katıl
Ekstra çekiliş hakkı pubg havai fişek konumuzdaki kodlarla +1 hak kazanabilirsiniz.Bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Pubg 29 ekim etkinliğinden sonra 16.sezonla birlikte birçok yeni etkinlik ve ödül olacağını biliyoruz.Çok yakında cadılar bayramı etkinliğide başlayacak.Herkese iyi eğlenceler.