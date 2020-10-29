PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları

PUBG Mobile 29 Ekim kodları ile kullanıcılara, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlanacak olan etkinlikte çekilişe katılarak kalıcı kıyafet ve özel paketler hediye ediyor.

Oyunda avantaj sağlamak ve keyifli vakit geçirmek için gerekli kodlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PUBG 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KODLARI

PUBG Mobile, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dolayısıyla yayımladığı kodlar:

29101923

29102020

TÜRKİYE

Cumhuriyet97

PUBG Cumhuriyet Bayramı Çekilişi



Oyun içi çekilişe katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Cumhuriyet bayramı çekilişi için yapmanız gerekenler şu şekilde :

Etkinlik bölümünden görevleri tamamlayıp havai fişekleri topla

Topladığın havai fişekleri kullan ve çekilişe katıl

Ekstra çekiliş hakkı pubg havai fişek konumuzdaki kodlarla +1 hak kazanabilirsiniz.Bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pubg 29 ekim etkinliğinden sonra 16.sezonla birlikte birçok yeni etkinlik ve ödül olacağını biliyoruz.Çok yakında cadılar bayramı etkinliğide başlayacak.Herkese iyi eğlenceler.