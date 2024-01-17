Psikoloji Arenasında Teknoloji Şöleni TEKNOFEST'te

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında psikolojik dayanıklılığı/esnekliği arttırma, risk belirleme stratejilerini güçlendirme gibi koruyucu ruh sağlığına yönelik, psikolojik becerilerin kazanılması ve geliştirilmesine yardımcı olunması amaçlanıyor. Aynı zamanda hem psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini ve psikolojik müdahalelerin uygulamasını kolaylaştırma gibi müdahaleye yönelik hem de yeni ölçüm ve değerlendirme yöntemleri geliştirme gibi bilimsel araştırmalara yönelik uygulama projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞA TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Teknolojinin psikoloji ve psikiyatride kullanıldığı ve yarışma kapsamında yer alan çalışma alanları arasında : "Psikolojik becerilerin edinilmesine ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar (mobil uygulama/web sitesi/dijital oyun vb.), akıllı telefon uygulaması destekli psikoterapi müdahale programları, internet tabanlı psikoterapi müdahale programları, yapay zeka destekli psikoterapi uygulamaları ve psikolojik risk tespiti, sanal gerçeklik destekli değerlendirme/müdahale programları, bilişsel yetileri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik uygulamalar (mobil uygulama/ web sitesi/dijital oyun vb.), teknoloji tabanlı ölçüm/değerlendirme araçları ve psikofizyolojik ölçümlere yönelik uygulamalar (giyilebilir cihaz teknolojisi vb.) yer alıyor. Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Psikoloji ve psikiyatri alanında teknoloji kullanımı dünya çapında ilgiyle takip edilirken, bu alanda teknoloji kullanımının geliştirilmesi erişim, zaman, maliyet, etkinlik vb. açılardan da büyük avantajlar sağlıyor. Dereceye girenlerin toplamda 190 bin TL'lik ödül alacağı yarışmanın değerlendirmesi; proje ön değerlendirme raporu, proje detay raporu ve yarışma final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılıyor. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2024.

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TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.