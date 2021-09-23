Kanada'nın SİHA ambargosuyla ilgili çarpıcı yorum

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23 Eylül 2021 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:54:00

Prof. Dr. Haluk Görgün: Türkiye zoru başardı

Kaynak: CNN Türk

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Kanada, Türkiye'nin ürettiği SİHA'larda kullanılan kameralara ambargo uygulamıştı. Buna karşın Aselsan yerli olarak bu kamerayı üretti. Kameranın özelliklerini anlatan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Zor bir problemi başardık' dedi.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ambargoya karşı yerli olarak üretilen kameralarla ilgili bilgi verdi.

İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS, Aselsan mühendisleri tarafından geliştirildi.

Ambargo döneminde elde edilen bu başarı için Görgün, "Zor bir problemi başarmış durumdayız" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün İHA Ambargo dönemi CATS
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