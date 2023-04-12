'Print Screen' tuşunun işlevi değişiyor

Print Screen tuşu, Windows'un en eski sürümlerinden beri ekran görüntüsü almak için kullanılır.

İhtiyaç duyduğu görüntü açıkken bu tuşa basan kullanıcı, elde ettiği görüntüyü Paint veya üçüncü taraf fotoğraf düzenleme uygulamalarına aktarır.

KB5025310 kodlu Windows 11 beta sürümü, bu durumu değiştiriyor. Windows 11 kullanıcıları, Print Screen tuşuna bastıkları zaman Ekran Alıntısı Aracı'nı çalıştıracaklar.

Böylelikle Windows 95'ten beri uygulanmakta olan direkt ekran görüntüsü alma devri sona erecek.