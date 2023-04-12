VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uludağ'a nisan ortasında kar yağdı
Kuzey Kore, uzay projelerinin artarak devam edeceğini duyurdu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi
İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
Deutsche Bank, Rus teknoloji merkezlerini kapatmaya hazırlanıyor
BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni
12 Nisan 2023 Çarşamba 11:51:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 11:51:00

'Print Screen' tuşunun işlevi değişiyor

ABONE OL

Print Screen tuşu, Windows'un en eski sürümlerinden beri ekran görüntüsü almak için kullanılır.

Print Screen tuşu, Windows'un en eski sürümlerinden beri ekran görüntüsü almak için kullanılır.

İhtiyaç duyduğu görüntü açıkken bu tuşa basan kullanıcı, elde ettiği görüntüyü Paint veya üçüncü taraf fotoğraf düzenleme uygulamalarına aktarır.

KB5025310 kodlu Windows 11 beta sürümü, bu durumu değiştiriyor. Windows 11 kullanıcıları, Print Screen tuşuna bastıkları zaman Ekran Alıntısı Aracı'nı çalıştıracaklar.

Böylelikle Windows 95'ten beri uygulanmakta olan direkt ekran görüntüsü alma devri sona erecek.

Etiketler : Print Screen Print Screen tuşu Windows

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX