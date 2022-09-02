VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu: Rusya'nın kışkırtmalarına teslim olmayacağız
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya tepki
Gazprom: Arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışı tamamen durdu
Bakan Nebati: Yıllıklandırılmış ihracatımız rekor tazeledi
HDP'li Semra Güzel MİT'in operasyonuyla yakalandı
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Polisin operasyonlardaki gözü: UÇBEY
Bircan'ı 21 yerinden bıçaklayıp, boğarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet
Hatay'da orman yangını
UNESCO: Nijerya'da 20 milyon çocuk okula gidemiyor
AB Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor
Faraşin Yaylası kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Silvan'ın Gözleri" İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine tanıklık ediyor
Yeni hedef Pakistan ve Endonezya...
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da
Ticaret Bakanı Muş: (İhracat) Pazarı çeşitlendireceğiz, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Uzak Doğu'ya o...
Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Onur Akkılıç'ı Dinle Ağrılarından Kurtul!
Serdar Özen; “Dünya Türk Organizatörlerin Peşinde”
Rising Global: Küçük bir atölyeden 56 ülkeye ihracat yapan dev bir tesise dönüştü
İngiltere'de enerji krizi kontrolden çıktı
S-400 ve Patriot sistemlere rakip!
02 Eylül 2022 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 18:52:00

Polisin operasyonlardaki gözü: UÇBEY

Kaynak: AA

ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, polisin yurt içi operasyonlarında gözü oldu.

POLSAN VE HABERSAN'ın ortaklığı ile kurulan BİYOTEKSAN tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen UÇBEY VTOL Bulut Altı İHA, yurt içinde emniyet teşkilatı tarafından operasyonlarda görev yapıyor.

Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen UÇBEY bulut altı insansız hava aracı (BİHA) dikey iniş kalkış (VTOL) özelliğiyle esnek biçimde kullanılabiliyor. 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kilogram kalkış ağırlığına sahip UÇBEY VTOL BİHA, taşıdığı ISR gimbal sistemiyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabiliyor.

UÇBEY PİSTE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Elektrik motorlarıyla 3 saat havada kalabilen UÇBEY, dikey iniş kalkış özelliğiyle pist ihtiyacı olmadan birçok alanda ve arazide hızlıca kullanılabiliyor. Elektrikli motorları sayesinde UÇBEY, bin metre irtifada görünmüyor ve duyulmuyor. Bu sayede keşif-gözetleme ve istihbari operasyonlarda hedefe fark edilmeden operasyonu başarıyla gerçekleştirebiliyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen milli ve yerli "UÇBEY" vatandaşların ilgi odağı oldu.

"50 kilometrelik mesafeden kaliteli görüntü aktarabilmektedir"

BİYOTEKSAN Teknoloji Direktörü Ali Algül, UÇBEY'in tamamıyla yerli ve milli olarak üretildiğini söyledi.

"Uçbey"in, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan AR-GE çalışması sonucunda üretildiğini aktaran Algül, "UÇBEY elektrikli VTOL olması sebebiyle dikey kalkış ve yatay uçuş yapabilen bir bulut altı insansız hava aracıdır. Ana özelliklerinden biri de 3 saat havada kalması ve keşif gözetim yapabilmesidir. 50 kilometrelik mesafeden kaliteli görüntü aktarabilmektedir. Dikey kalkış yapabilmesi emniyet birimlerimiz için kritik öneme sahip olmasını sağlamaktadır. Çünkü piste ihtiyaç duymamaktadır. Kolay taşınabilir ve mobilizesi yüksek bir üründür. Bu yönleriyle emniyetimiz ve diğer ihtiyaç duyan birimlerimizin eli, ayağı, gözü ve kulağı olabilmektedir." dedi.

VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Algül, son dönemde birçok operasyonlarda "UÇBEY"in aktif kullanıldığını belirterek, "Son dönemde emniyet teşkilatımızın düzenlediği önemli operasyonlarının takibi ve gözetimi UÇBEY tarafından yapılmıştır. TEKNOFEST KARADENİZ'de vatandaşlarımızın ilgi odağı oldu. Bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor, hem ürünümüzün tanıtımı açısından hem de halkımızın emniyetimiz bünyesinde geliştirilen bu üründen haberdar olmasından dolayı memnunuz. Ürünümüzü bazı ülkelere ihraç etmek noktasında çalışmalar ve görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü iha Emniyet uçbey
Görkemli düğün

Görkemli düğün
Memleket klibi

Memleket klibi
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Rap benim yaşam tarzım

Rap benim yaşam tarzım
Renkli festival

Renkli festival
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Her şey stüdyoda başladı

Her şey stüdyoda başladı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes