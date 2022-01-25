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25 Ocak 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 15:30:00

Pokemon'ların avlandığı oyuna savaş açıldı

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Nintendo, oyuncuların eğlence için Pokemon'ları avladığı FPS oyunlarının videolarını kaldırtıyor.

Nintendo, oyuncuların eğlence için Pokemon'ları avladığı FPS oyunlarının videolarını kaldırtıyor.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Reddit platformunda ortaya çıkan oyun, konsept olarak Pokemon'ları Pokeball ile yakalamak yerine çeşitli ateşli silahlarla avlamanıza izin veriyor. Mewtwo, Zapdos, Articuno ve Pikachu gibi birçok yaratığı avlayabildiğiniz Palworld isimli oyun, geçtiğimiz haftadan beri Reddit'te büyük bir ilgiyle karşılanıyordu.

Ancak bir kez daha beklenen oldu ve Nintendo bu hayran yapımı oyuna savaş açtı. Oyunla ilgili YouTube ve Reddit'e yüklenen videolar, telif hakkı ihlali gerekçesiyle kaldırılmaya başlandı. Henüz Nintendo cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da yapımcı oyunla ilgili materyal yayınlamaya devam ettikçe Nintendo'nun yeni bir dava açma olasılığı da git gide artıyor.

Dragon isimli bir Indie oyun yapımcısı tarafından geliştirilen ve çeşitli Pokemon'ları FPS kamerasıyla ve çeşitli silahlarlar kullanarak avlayabildiğiniz oyun, Nintendo tarafından hiç de hoş karşılanmadı. Oyunun yer aldığı hemen hemen bütün videolar YouTube ve Reddit'ten kaldırılıyor.

Etiketler : Pokemon' Dragon isimli bir Indie Nintendo
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