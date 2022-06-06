PlayStation 5 satışında davetiye dönemi!

Amazon, yüksek talep gören, düşük tedarikli ürünler için davete dayalı yeni bir sipariş deneyimi sunuyor. Amazon öncelikle, hesabınızın önceki satın alma geçmişini ve hesabınızı ne zaman oluşturduğunuza bakacak.

Şirket yeni sistemin amacının, yüksek talep gören ürünler için stok eksikliğini ve fiyat artışını önlemek olduğunu söyledi. Yeni sistem, ABD'de PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarından başlayacak.