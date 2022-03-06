Perveserance'a yeni görev!

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06 Mart 2022 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 10:54:00

Perseverance, NASA'nın Mars vazifesinde yine sahnede

Kaynak: WebTekno

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Perveserance keşif aracı ile Sid adı verilen kaya için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

NASA, Perseverance gezisinden yeni fotoğraflar paylaştı. Mars görevi ile ilgili bilgilendirme yapan NASA, Perseverance aracı ile Sid adını verdiği kaya için çalışma yürüttüklerini duyurdu.

WebTekno'da yer alan habere göre, Perseverance aracı, yakın zamanda daha önce keşfedilmemiş konumları ziyaret edecek. Yeni keşif öncesinde toplanan son örnek olan Sid, Mars görevinin kilometre taşı olma özelliğine sahip.

NASA, SİD İÇİN KOLLARI SIVADI

Konu hakkında Twitter üzerinden açıklama yapan NASA, "Bir sonraki kaya hedefimi incelemek için aşındırma aletimi tekrar çıkardım. Mars yüzeyi, son derece güzel ve altı da oldukça ilginç." ifadelerine yer verdi.

Sid, Perseverance aracının Şubat 2021'de Mars'a indirildiği bölgede bulundu. Jezero Krateri'nin içinde yer alan Sid, kurbağa anlamına gelen "Ch'al" olarak adlandırılan bir tür Mars kayası. Ch'al kayaları, geçmişte su kütlesinin bulunduğu tahmin edilen kraterin Santa Cruz bölgesinde bulunuyor. Bilimsel olarak önemli olan bu konumun Jezero'nun batı deltasının bir kalıntısı olduğu tahmin ediliyor.

Purdue Üniversitesi öğrencisi Brad Garczynski, "Krater tabanı tarihinde henüz örneklemediğimiz benzersiz bir jeolojik bölümü temsil ediyor. Bilim ekibi, haftalarca süren tartışmanın sonunda Perveserance aracını Sid adı verilen kayayı alması için görev yerine ulaştırdı." dedi.

Geçmişte NASA, Perseverance gibi keşif araçlarını "robot jeolog" olarak nitelendiriyor. Keşif araçları, kayaların incelenmesi söz konusu olduğunda dairesel deseni oluşturmak için yerleşik bir aşındırma aleti kullanıyor.

Etiketler : NASA Perseverance robot jeolog
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