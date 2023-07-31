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31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:15:00

Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi denize iniyor

Kaynak: AA

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Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ, 2 Ağustos'ta törenle denize indirilecek.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ana yükleniciliğinde devletten devlete anlaşma modeliyle Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye ve Pakistan'da eş zamanlı inşa edilen PN MİLGEM gemilerinde projenin son gemisi denizle buluşuyor.

Uzun menzilli etkin sensör ve silah sistemleriyle donatılan, düşük radar kesit alanı ve düşük akustik izi sayesinde izlenmesi zor, yüksek güvenilirliğe ve caydırıcılığa sahip yeni nesil korvetler, Pakistan donanmasının caydırıcılığını artıracak.

Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ'ın denize indirilme töreninin 2 Ağustos'ta Pakistan'ın Karaçi kentinde yapılması planlanıyor.

ASFAT, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı ile 6 Eylül 2018'de imzaladığı sözleşme kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 PN MİLGEM korvetinin satışını yaparak o dönem Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde en büyük ihracat projesini gerçekleştirdi.

Kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak teknolojik gelişmelerin ışığında PN MİLGEM Projesi'nin inşa süreçleri, salgın koşullarına karşın planlanan takvime göre hızlı ve başarılı şekilde 2 gemi İstanbul Tersanesi Komutanlığında ve 2 gemi Karaçi Tersanesinde devam ediyor.

PN MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen birinci gemi PNS BABUR'ün denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin katılımıyla 15 Ağustos 2021'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.

İnşa edilen ikinci gemi PNS BADR'ın denize iniş töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen'in katılımıyla 20 Mayıs 2022'de Karaçi Tersanesi'nde gerçekleştirilmişti.

Projenin 3. gemisi PNS KHAIBAR'ın töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla 25 Kasım 2022'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştı.

Etiketler : pakistan milgem projesi asfat savunma sanayisi
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