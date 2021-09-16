Oyun severlere özel parmak kılıfı

Özellikle mobilde FPS oyunu oynamayı seven ve parmakları terleyince ekrandaki kontrolü kaybeden kişiler için parmak kılıfı üretildi. 10 dolardan satışa sunulan "Razer Gaming Finger Sleeve" isimli kılıf terleme yapmıyor ve kişilerin performansını artırıyor. Çünkü kişilerin telefon ekranını daha hassas yönetmesine imkan tanıyor ve istenirse işaret parmaklarıyla da kullanılabiliyor.

