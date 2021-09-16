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16 Eylül 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 15:30:00

Oyun severlere özel parmak kılıfı

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Özellikle mobilde FPS oyunu oynamayı seven ve parmakları terleyince ekrandaki kontrolü kaybeden kişiler için parmak kılıfı üretildi.

Özellikle mobilde FPS oyunu oynamayı seven ve parmakları terleyince ekrandaki kontrolü kaybeden kişiler için parmak kılıfı üretildi. 10 dolardan satışa sunulan "Razer Gaming Finger Sleeve" isimli kılıf terleme yapmıyor ve kişilerin performansını artırıyor. Çünkü kişilerin telefon ekranını daha hassas yönetmesine imkan tanıyor ve istenirse işaret parmaklarıyla da kullanılabiliyor.

Etiketler : FPS oyunu parmakları terleyen parmak kılıfı Razer Gaming Finger Sleeve
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