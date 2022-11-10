"Ortak Tweet" atma dönemi

Twitter, geçtiğimiz aylarda test etmeye başladığı 'ortak tweet' özelliğini ülkemize getirdi. Şu an yalnızca belli kullanıcıların kullanabildiği yeni özellik, arkadaşlarınızla birlikte tweet atmanıza olanak tanıyor. Yeni özellik, tweet oluşturma kısmında görünen 'ortak tweet' simgesine tıklayarak kullanılabilecek. Kullanıcılar, bu şekilde ortaklaşa tweet atmak istedikleri kişilere davet gönderebilecek. Davet kabul edilirse de her iki hesabın da isminin geçtiği ortak tweetler paylaşılacak. Platform, mesajlar üzerinden kullanıcıların davet edilebileceğini ve özelliğin kullanılabileceğini söylüyor.

