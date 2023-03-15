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15 Mart 2023 Çarşamba 17:20:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:20:00

Ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafı çekildi

Kaynak: AA

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"Açmış bir kiraz çiçeği" gibi mor renkte parıldayan gaz ve toz bulutunun, yıldızın üst katmanlarında bulunan maddelerden oluştuğu ve ölümü öncesinde uzaya dağıldığı belirtildi.

Webb'in çektiği fotoğraf, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Texas'taki Austin Fuar Merkezi'nde yapılan South by Southwest etkinliği esnasında yayınlandı.

Webb'in yıldıza ilişkin tespiti, "2021'in sonlarında faaliyete geçişinin ardından yakaladığı ilk ve nadir görüntüler arasında" yer aldı.

Webb'in kızılötesi kameraları, 15 bin ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu yakaladı.

"Açmış bir kiraz çiçeği" gibi mor renkte parıldayan gaz ve toz bulutunun, yıldızın üst katmanlarında bulunan maddelerden oluştuğu ve ölümü öncesinde uzaya dağıldığı belirtildi.

Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın "süpernova" denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı.

Projeye katılan Avrupa Uzay Ajansı bilim insanı Macarena Garcia Marin, "Bu safhayı daha önce hiç böyle görmemiştik, çok heyecan verici." dedi.

GÜNEŞ'TEN 30 KAT BÜYÜK

NASA, Yay (Sagittarius) Takımyıldızı'nda bulunan ve "WR 124" olarak da bilinen yıldızın, Güneş'ten 30 kat büyük olduğu ve şimdiye kadar uzaya Güneş'in kütlesinin 10 katı madde püskürttüğünü açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun da daha önce yıldızın bu safhasının fotoğrafını çektiği ancak görüntünün, Webb'in yakaladığı detayları içermediği, gaz ve toz bulutunun "bulanık bir ateş topu" gibi göründüğü belirtildi.

Etiketler : nasa teleskop yıldız

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