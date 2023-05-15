NVIDIA RTX 40 serisi ile yenilenen Excalibur G870 satışa çıktı!

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15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:50:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:50:00

NVIDIA RTX 40 serisi ile yenilenen tasarımın ve performansın bir arada olduğu Excalibur G870 satışa çıktı!

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En son teknolojiyi kullanıcıyla buluşturan Casper, hem profesyoneller için hem de oyunda güce ihtiyaç duyanlar için tasarladığı Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını şimdi NVIDIA RTX 40 serisi ekran kartlarıyla satışa sundu. Merakla beklenen RTX 40 serisi ekran kartları ile daha da güçlenen Excalibur G870 metal tasarımından RGB klavyesine, hafifliğinden CNC kesimine kadar birçok özelliğiyle kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.

Oyun tutkunları ve performans arayışında olan profesyonel kullanıcılar için geliştirilen Excalibur dizüstü bilgisayarları, NVIDIA GeForce RTX™ 40 serisi ekran kartları ile güçlenmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından ilgi gören, tasarımın performansla birleştiği Excalibur G870 seris de artık RTX 40 serisi ekran kartı seçenekleri ile satışa sunuldu. Tasarımıyla fark yaratan Excalibur G870, metal gövde yapısı, güçlü soğutma sistemi ve ekran özellikleriyle core gamer, mimar, mühendis, yazılımcı ve öğrenci gibi farklı kesimlere hitap ediyor.

NVIDIA RTX™ 40 Serisi Ekran Kartları ile Hızlının Ötesinde

Profesyonel bir tasarımcı ile usta bir oyun tutkununun ortak ihtiyaçlarını, hızlı ve kaliteli bir erkan kartına sahip dizüstü bilgisayar karşılar kuşkusuz. NVIDIA'nın GeForce® RTX™ 40 serisi ekran kartları ile güçlenen Excalibur G870, önceki nesle göre üç kata kadar daha fazla güç tasarrufu sunuyor ve Ada Lovelace mimarisini, NVIDIA DLSS 3'ü ve beşinci nesil Max-Q teknolojilerini ilk kez dizüstü bilgisayarlara getiriyor.

NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile geliştirilen GPU'lar, yapay zeka destekli DLSS 3 ile performansta dev bir artış sağlarken tam ışın izleme ile de daha gerçekçi sanal dünyalara olanak tanıyor. Ayrıca Max-Q teknolojileri en yüksek verimlilik için sistem performansını, gücü, pil ömrünü ve akustiği optimize ediyor.

Üstün oyun performansı ve içerik oluşturma, profesyonel grafikler, yapay zeka ve bilgi işlem performansı sunmak için tasarlanan NVIDIA Ada Lovelace Mimarisi ile güçlenen Excalibur G870, tüm oyunlarda en iyisi olmak ve tüm görevleri başarıyla tamamlamak isteyen kullanıcılar için geliştirildi.

Güç ve Performansın En Erişebilir Hali: Excalibur G870

Profesyonellerin ve oyun tutkunlarının ihtiyaçları olan performansı, güçlü donanımlarıyla karşılayan Excalibur G870, akıllı turbo termal soğutma teknolojisi ile de dikkat çekiyor. 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 turbo fan Excalibur G870'in performansını artırırken soğutma sistemindeki ikiz fanlı yapı ise sıcak havanın tahliyesi ve soğuk havanın içeriye alınmasını çok daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca Excalibur Kontrol Merkezi sayesinde tüm oyunseverler, oyunun yoğunluğu ve hızına göre bilgisayarların performansını kendileri ayarlayabiliyor.

Casper, yeni Excalibur G870 modeliyle birlikte kullanıcılarını tasarımdan veya performanstan ödün vermek zorunda bırakmıyor. Modern ve 250 NIT parlaklık değerindeki 15.6" FHD IPS LED ekranı, 144HZ ekran yenileme hızı, 24 mm incelikteki şık metal kasası ve 3 adet Type-A USB 3.1, Type-C, Ethernet ve HDMI girişleriyle birlikte performansı maksimum seviyeye çıkartıyor. Excalibur G870, tüm bu özellikleri 2,5 kg hafifliğinde sunuyor.

Yepyeni ve benzersiz bir deneyim sunan Excalibur G870 modeline https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-g870 linkinden ulaşabilen kullanıcılar, binlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere ve donanımlara göre farklı opsiyonları ücretsiz ömür boyu fan bakımına da sahip olarak bir araya getirebilir.

EXCALIBUR G870 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci

- 12. Nesil Intel® Core™ i7 12650H İşlemci

İşletim Sistemi

- Windows 11 Home Single Language

RAM

- 64GB DDR4

Ekran Kartı

- NVIDIA® GeForce® RTX4060 8GB 128 Bit GDDR6

Depolama

- 500GB M.2 SSD PCle 3.0 (PCle; Okuma: 35000MB/s - Yazma: 3000MB/s)

- 2TB M.2 SSD PCle 3.0 + 2TB M.2 SSD PCle 3.0

(PCle; Okuma: 3500MB/s - Yazma: 3000MB/s)

Ekran

- 15.6" FHD IPS 144HZ 3ms 45% 250NIT

Adaptör

- 180Watt diğer modellerde (150W RTX 2050'de)

Bağlantı

- Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2)

Batarya

- 4cell 61Whr

Depolama Slot

- NVMe*2

Hafiflik

- 2.5kg

İncelik

- 24mm

Kamera

- 720P HD 1MP

Portlar

- USB 3.1*3 / HDMI*1 / TYPE-C*1 /RJ45 LAN*1 / Mikrofon*1

RAM Slot

-DDR4*2

Renk

- Metalik Uzay Grisi

Tasarım

- Metal
Etiketler : excalibur g870 rtx 40 nvidia
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