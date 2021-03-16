Nokia G10 sızdırıldı!

Orta seviye donanımıyla yakında piyasaya çıkacak Nokia G10 tüm teknik özellikleri ile sızdırıldı. Fiyatı henüz belli olmayan telefon, 6,38 inçlik HD+ ekrana sahip olacak. 160,97 × 75,99 × 8,7 milimetre boyutlarında ve 180 gram ağırlığındaki telefon mavi ve mor renk opsiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Nokia G10, müşterilerine 32GB ve 64GB'lık iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak.

