Nokia G10 sızdırıldı!
Orta seviye donanımıyla yakında piyasaya çıkacak Nokia G10 tüm teknik özellikleri ile sızdırıldı.
Orta seviye donanımıyla yakında piyasaya çıkacak Nokia G10 tüm teknik özellikleri ile sızdırıldı. Fiyatı henüz belli olmayan telefon, 6,38 inçlik HD+ ekrana sahip olacak. 160,97 × 75,99 × 8,7 milimetre boyutlarında ve 180 gram ağırlığındaki telefon mavi ve mor renk opsiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Nokia G10, müşterilerine 32GB ve 64GB'lık iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak.