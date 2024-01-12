NFT'lerle profil özelliği kalktı

Twitter yani yeni adıyla X, Ocak 2022'de getirilen NFT'leri profil fotoğrafı yapma özelliğini platformdan kaldırdı. Yalnızca ücretsiz abonelerin kullanabildiği bu özellik, az sayıda kişi tarafından kullanılıyordu. X, Premium destek sayfası üzerinden NFT'ler ilgili tüm açıklamaları sildi. Hâlihazırda bu tarz profil fotoğraflarına sahip olan kişiler durumdan etkilenmedi. Bu hesaplarda NFT profil fotoğrafları duruyor. Şirketin ilerleyen zamanlarda bunları da kaldırıp kaldırmayacağı açıklanmadı