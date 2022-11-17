Netflix'te başkasının hesabını kullananlara kötü haber!
Parola paylaşımı ile ilgili açıklamalar ve önlemler ile gündeme gelen Netflix, yeni özelliğini kullanıma sunacak. Hesaplarını başkalarıyla paylaşan kullanıcılar, istedikleri zaman diğer cihazlardaki oturumu sonlandırabilecek.
Parola paylaşımı ile ilgili açıklamalar ve önlemler ile gündeme gelen Netflix, yeni özelliğini kullanıma sunacak. Hesaplarını başkalarıyla paylaşan kullanıcılar, istedikleri zaman diğer cihazlardaki oturumu sonlandırabilecek.
Netflix, kullanıcıların hesaplarında oturum açmış olan tüm cihazları gösteren "Erişimi ve Cihazları Yönetin" sekmesini test etmeye başladı. Kullanıcılar, uzaktan oturum kapatma özelliğine yakında kavuşacak.
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- Netflix'te başkasının hesabını kullananlara kötü haber!